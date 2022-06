Krieg in der Ukraine Liveticker: Mehrheit der Betriebe kann Erdgas nicht kurzfristig ersetzen

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Die Risiken eines Gasembargos für die deutsche Wirtschaft wären nach Einschätzung der Autoren einer Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im Mai hoch. Die meisten Betriebe (58 Prozent) könnten das benötigte Erdgas kurzfristig nicht ersetzen, wie aus der in der Fachzeitschrift „Wirtschaftsdienst“ veröffentlichten Studie hervorgeht.







Bei einem Stopp russischer Gaslieferungen erwarten rund zwei Drittel der energieintensiven Betriebe, die Erdgas brauchen, deutliche Produktionseinschränkungen bis hin zu einem Stopp. Bei den nicht-energieintensiven Unternehmen ist es mehr als jedes Fünfte.

Alle wichtigen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie hier im Liveticker:







− dpa