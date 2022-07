Krieg in der Ukraine Liveticker: Mindestens zwölf Tote bei Angriffen auf zentralukrainische Stadt

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Bei russischen Angriffen auf die Stadt Winnyzia im Zentrum der Ukraine sind am Donnerstag nach ukrainischen Angaben mindestens zwölf Menschen getötet worden. Bislang seien zwölf Todesopfer, „darunter ein Baby“, und 25 Verletzte gezählt worden, teilten die örtlichen Rettungskräfte im Online-Netzwerk Facebook mit. Die Feuerwehr kämpfe gegen einen durch die Angriffe verursachten Brand.







Auf von den Behörden verbreiteten Fotos waren ausgebrannte Autos in der Nähe eines zerstörten Gebäudes zu sehen. Auch mehrere andere Gebäude wurden bei den Angriffen offenbar beschädigt. Bislang war Winnyzia vom Kriegsgeschehen weitgehend verschont geblieben. Vor Kriegsbeginn hatte die rund 250 Kilometer südöstlich von Kiew gelegene Stadt rund 660.000 Einwohner.

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj prangerte die russischen Raketenangriffe in Winnyzia in einer Erklärung an. „Russland tötet jeden Tag Zivilisten, tötet ukrainische Kinder, verübt Raketenangriffe auf zivile Einrichtungen, wo sich kein militärisches Ziel befindet“, schrieb er in der in Online-Netzwerken verbreiteten Erklärung. „Was ist das, wenn nicht ein offener Akt des Terrorismus?“, fügte der Staatschef hinzu. Russland sei ein „Killer-Land“.

Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog:







− afp