Krieg in der Ukraine Liveticker: Nato wird laut Stoltenberg nicht in Kämpfe eingreifen

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Mitgliedsstaaten des Militärbündnisses aufgefordert, bei der Unterstützung der Ukraine nicht nachzulassen. „Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass er Jahre dauern könnte“, sagte Stoltenberg im Interview mit der „Bild am Sonntag“ mit Blick auf den russischen Angriffskrieg. „Wir dürfen nicht nachlassen, die Ukraine zu unterstützen.“







Steigende Energie- und Lebensmittelpreise infolge des russischen Angriffskriegs seien „kein Vergleich zu dem Preis, den die Ukrainer jeden Tag mit vielen Menschenleben zahlen müssen“.

Stoltenberg betonte allerdings auch, dass das westliche Verteidigungsbündnis nicht in die Kämpfe eingreifen werde. „Die Nato wird die Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung weiter unterstützen, ist aber nicht Teil des Konflikts“, sagte er.

− afp