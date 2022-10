Krieg in der Ukraine Liveticker: Pro-russische Behörden fordern Zivilisten auf, Cherson zu verlassen - „Sofort!“

Angesichts des Vormarschs der ukrainischen Streitkräfte haben die pro-russischen Behörden am Samstag alle Zivilisten aufgefordert, die südukrainische Stadt Cherson „sofort“ zu verlassen. Wegen der angespannten Lage an der Front, der erhöhten Gefahr von Bombardierungen der Stadt und der „Bedrohung durch terroristische Anschläge“ müssten alle Zivilisten die Stadt umgehend verlassen und zur linken Seite des Fluss Dnipro übersetzen. Die Evakuierungen über den an Cherson grenzenden Fluss sind seit Mittwoch in Gange.







− afp