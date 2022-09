Krieg in der Ukraine Liveticker: Putin erkennt Unabhängigkeit von Saporischschja und Cherson an

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat in einem völkerrechtswidrigen Akt die Unabhängigkeit der ukrainischen Regionen Saporischschja und Cherson anerkannt. Dies geht aus am Donnerstagabend in Moskau veröffentlichten Dekreten des Präsidenten hervor, in denen Putin anordnet, „die staatliche Souveränität und Unabhängigkeit“ der beiden Regionen im Süden der Ukraine anzuerkennen. Für Freitag ist in Moskau eine Zeremonie geplant, bei der diese beiden Regionen sowie Luhansk und Donezk annektiert werden sollen.







− afp