Krieg in der Ukraine Liveticker: Putin trifft Erdogan - neue Angriffe im Osten der Ukraine

Mail an die Redaktion Recep Tayyip Erdogan (links), Staatspräsident der Türkei, und Wladimir Putin, Präsident von Russland, bei ihrem Treffen im Rus Sanatorium in Sotschi. Foto: Uncredited/Turkish Presidency Pool/AP/dpa

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Kremlchef Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sind am Freitag erneut zu einem Austausch unter anderem über den Krieg in der Ukraine zusammengekommen. Putin dankte Erdogan bei einem Statement vor den Gesprächen für dessen Vermittlung im Konflikt um Getreideexporte aus der Ukraine über das Schwarze Meer sowie bei einer „Paketlösung über die störungsfreie Lieferung russischer Lebens- und Düngemittel auf die Weltmärkte“, die mit der UN vereinbart wurde.







Die russischen Truppen haben unterdessen nach ukrainischen Angaben im Gebiet Donezk im Osten des Landes eine größere Offensive gestartet. „Im Raum Donezk führt der Feind eine Angriffsoperation Richtung Bachmut und Awdijiwka durch“, teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht am Freitagmorgen mit. Mit den Gefechten versuchen die russischen Truppen demnach, sich in eine gute Ausgangsposition für die Eroberung der Städte Soledar und Bachmut zu bringen und ihre Kontrolle auf das Gebiet westlich von Donezk zu erweitern. Die beiden Städte sind Teil der Verteidigungslinie östlich eines Ballungsraums - des letzten im Donbass, der noch von Kiewer Truppen kontrolliert wird.

Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog:







