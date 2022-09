Krieg in der Ukraine Liveticker: „Putin zum Scheitern bringen“ - Von der Leyen reist noch heute nach Kiew

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will noch heute nach Kiew reisen und sich dort mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Das kündigte die deutsche Kommissionschefin am Mittwoch bei ihrer Rede zur Lage der EU in Straßburg an. Von der Leyen sagte, sie wolle bei dieser Gelegenheit „mit der Ukraine darauf hinarbeiten, einen nahtlosen Zugang zum Binnenmarkt zu gewähren - und umgekehrt“. Dies wolle sie „im Detail mit Präsident Selenskyj“ besprechen.

In ihrer mit Applaus bedachten Rede im Europaparlament dankte von der Leyen Selenskyj und seiner Frau Olena für ihren Einsatz. Sie hätten ihrem Volk im russischen Angriffskrieg eine Stimme und der ganzen Welt Hoffnung gegeben, sagte von der Leyen an Olena Selenska gewandt. Die ukrainische First Lady wohnte der Ansprache als Gast in Straßburg bei.

Ein Ende der Sanktionen gegen Russland werde es nicht geben, betonte von der Leyen, die in den ukrainischen Landesfarben gelb und blau gekleidet war. „Dies ist der Preis für Putins Spur des Todes und der Vernichtung“, betonte sie mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Europa wolle „Putin mit Mut und Solidarität zum Scheitern bringen“.

− afp