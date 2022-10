Krieg in der Ukraine Liveticker: Raketenangriffe nur „erste Episode“ - Putin droht mit „heftigem Ausmaß“

Russland hat am Montag mehr als 80 Raketen auf Kiew und andere Städte in der Ukraine gefeuert. Nach der groß angelegten Angriffsserie drohte Kreml-Chef Wladimir Putin mit weiteren Vergeltungsaktionen. Russland habe die Ukraine als Reaktion auf den Anschlag auf die Krim-Brücke „massiv“ mit Raketen beschossen, so Putin weiter. Er drohte für den Fall weiterer ukrainischer Angriffe mit einer harten Reaktion Russlands.

„Wenn die Versuche terroristischer Anschläge auf unser Gebiet fortgesetzt werden, werden die Antworten Russlands heftig ausfallen und in ihrem Ausmaß dem Niveau der Bedrohungen entsprechen“, sagte Putin. Ex-Präsident und Vizesekretär des Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, drohte mit neuen Angriffen. „Die erste Episode ist vorbei. Es wird weitere geben.“







− dpa