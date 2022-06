Krieg in der Ukraine Liveticker: Reifen-Riese Michelin gibt Russland-Geschäft auf

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Der französische Reifenhersteller Michelin gibt seine Aktivitäten in Russland auf. Bis Jahresende würden die Geschäfte an das örtliche Management übergeben, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Nach dem Aussetzen der Produktion in Russland Mitte März sei es „technisch unmöglich“, diese wieder aufzunehmen. Grund dafür seien vor allem Lieferprobleme. Michelin verwies zudem auf die „allgemeine Unsicherheit“ der Lage.







Nach der Übergabe an das örtliche Management würden die Geschäfte in einer neuen Einheit geführt, die von Michelin unabhängig sei, erklärte das Unternehmen. Der Konzern beschäftigt in Russland bislang rund tausend Menschen. Die meisten arbeiten in einer Fabrik in der Nähe von Moskau, die pro Jahr zwei Millionen Reifen herstellen kann.

− afp