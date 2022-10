Krieg in der Ukraine Liveticker: Russische Besatzer in Cherson bereiten großflächige Evakuierung vor

Mail an die Redaktion Zerstörte Ortschaften in der Ostukraine. Die russischen Besatzer bereiten unter dem Druck ukrainischer Gegenoffensiven die Evakuierung der annektierten Gebiete vor. Foto: dpa

Unter dem Druck ukrainischer Gegenoffensiven bereiten die russischen Besatzer in dem von Moskau annektierten südukrainischen Gebiet Cherson die Evakuierung von Zehntausenden Zivilisten vor. Unter anderem seien die russischen Regionen Krasnodar und Stawropol zur Aufnahme von Kindern und Erwachsenen bereit, schrieb der Besatzungschef von Cherson, Wladimir Saldo, am Samstag in seinem Telegram-Kanal.







− dpa