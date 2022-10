Krieg in der Ukraine Liveticker: Russische Raketenangriffe lösen weltweite Empörung aus

Die groß angelegte russische Angriffsserie auf ukrainische Städte hat international Empörung hervorgerufen. „Dieser wahllose Angriff auf Zivilisten kommt einem Kriegsverbrechen gleich“, sagte der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. UN-Generalsekretär Guterres sei „zutiefst schockiert“ über die „groß angelegten Raketenangriffe“, erklärte sein Sprecher Stéphane Dujarric. Auch US-Präsident Biden prangerte in einer Erklärung an, dass Ziele ohne militärische Bedeutung angegriffen worden seien. US-Außenminister Antony Blinken sicherte seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba in einem Telefonat die Hilfe der USA zu.

In der Hauptstadt Kiew und im westukrainischen Lwiw schlugen zum ersten Mal seit Monaten wieder Raketen ein, auch viele andere Städte wurden beschossen. Nach Angaben der ukrainischen Polizei wurden bei den Angriffen mindestens elf Menschen getötet und 89 weitere verletzt..







− dpa