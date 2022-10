Krieg in der Ukraine Liveticker: Russisches Gericht beschlagnahmt Büros von Nobelpreisträger Memorial

Das Foto zeigt den Eingang zum Büro der Menschenrechtsgruppe Memorial. Die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete russische Menschenrechtsorganisation Memorial verliert nach ihrer Auflösung nun auch ihren Stammsitz in Moskau. Foto: Dmitry Serebryakov/AP/dpa

Die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete russische Menschenrechtsorganisation Memorial verliert nach ihrer Auflösung nun auch ihren Stammsitz in Moskau. Ein Gericht in der russischen Hauptstadt schlug das Gebäude am Freitag in einem als politisch motiviert kritisierten Verfahren dem russischen Staat zu. Memorial kündigte an, seinen Kampf um die Menschenrechte trotzdem fortzusetzen und den Nobelpreis zu feiern.







− dpa