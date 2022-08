Krieg in der Ukraine Liveticker: Russisches Gericht verurteilt US-Basketballerin Griner zu neun Jahren Haft

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Ein russisches Gericht hat die US-Basketballerin Brittney Griner wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gericht im Moskauer Vorort Chimki habe die Angeklagte des Schmuggels und Besitzes einer „erheblichen Menge" an Drogen schuldig befunden, sagte die Richterin Anna Sotnikowa am Donnerstag.







Mit seinem Strafmaß blieb das Gericht nur leicht unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Diese hatte neuneinhalb Jahre Haft gefordert. Griner hatte kurz vor der Urteilsverkündung ihren Drogenbesitz als „Versehen“ bezeichnet. Den Vorwurf des Drogenschmuggels hat die 31-Jährige zurückgewiesen.

Die US-Regierung versucht, Griner und den ebenfalls in Russland inhaftierten früheren US-Soldaten Paul Whelan freizubekommen. Russland fordert im Gegenzug nach US-Angaben unter anderem die Freilassung des wegen des Berliner Tiergarten-Mordes in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilten Russen Vadim K.

Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog:







− afp