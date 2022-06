Krieg in der Ukraine Liveticker: Russland greift zum Auftakt von G7-Gipfel erstmals seit drei Wochen wieder Kiew an

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Erstmals seit drei Wochen und genau zum Auftakt des G7-Gipfels in Deutschland haben russische Truppen wieder die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen. In einem Wohnkomplex schlugen am Sonntagmorgen mehrere Raketen ein, nach offiziellen Angaben wurden ein Mensch getötet und sechs weitere verletzt. Moskau bestritt allerdings die Verantwortung dafür. In der Ostukraine nahm die russische Armee zudem nach wochenlangen Kämpfen die Stadt Sjewjerodonezk vollständig ein.







Im von Raketen getroffenen Stadtviertel im Nordwesten von Kiew, in dem auch eine zuvor bereits zweimal von Russland angegriffene Rüstungsfabrik liegt, wurden die obersten drei Etagen eines zehnstöckigen Hauses komplett zerstört. Laut Berichten von AFP-Reportern brachen mehrere Feuer aus. In den Trümmern sei eine Leiche entdeckt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. Sechs Menschen seien verletzt worden, vier von ihnen - darunter ein sieben Jahre altes Mädchen - hätten ins Krankenhaus gebracht werden müssen. .

− afp