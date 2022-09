Krieg in der Ukraine Liveticker: Russland verlangt „Klarstellungen“ zum IAEA-Bericht zum Akw Saporischschja

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Russland hat von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) „Klarstellungen“ zu ihrem Bericht über das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja verlangt. „Es besteht Bedarf an zusätzlichen Klarstellungen, da der Bericht eine Reihe von Fragezeichen enthält“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch der Nachrichtenagentur Interfax. Welche Punkte Russland konkret beanstandet, sagte Lawrow nicht. Moskau hat seinen Angaben zufolge IAEA-Chef Rafael Grossi um Aufklärung gebeten.

Die IAEA hatte in dem am Dienstag vorgelegten Bericht schnelle Maßnahmen gegen die „unhaltbare“ Situation rund um das größte Atomkraftwerk Europas gefordert. Sie forderte unter anderem die Einrichtung einer „Sicherheitszone“ rund um das Akw, um einen Atomunfall zu verhindern.

Das Atomkraftwerk Saporischschja in der Südukraine wird seit März von russischen Truppen besetzt. Das Kraftwerksgelände war in den vergangenen Wochen immer wieder beschossen worden. Die Ukraine und Russland machen sich gegenseitig für diese Angriffe verantwortlich. In der vergangenen Woche konnte ein Expertenteam der IAEA unter Leitung ihres Generaldirektors Grossi das Akw besuchen. Zwei IAEA-Experten sollen nun dauerhaft auf dem Kraftwerksgelände bleiben.

