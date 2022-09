Krieg in der Ukraine Liveticker: Russland verweigert Reisepässe für Bürger, die eingezogen werden sollen

Russland wird keine Reisepässe mehr an Staatsbürger ausgeben, die zum Dienst an der Waffe eingezogen werden. Seit Putin die Teilmobilmachung bekanntgegeben hatte, verließen zehntausende Menschen Russland. Dort besitzt nur ein kleiner Teil der Bevölkerung einen internationalen Reisepass. Russland gibt aber „interne Pässe“ aus: Die Dokumente ähneln Personalausweisen und werden in einem Teil der ehemaligen Sowjetrepublikenakzeptiert. Ob die „internen Pässe“ von den Beschränkungen betroffen sind, wurde nicht erwähnt.







− afp