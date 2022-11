Krieg in der Ukraine Liveticker: Russlands Verteidigungsminister besucht eigene Soldaten in der Ukraine

Mail an die Redaktion Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat Angaben aus Moskau zufolge eigene Soldaten in der Ukraine besucht. Foto: Uncredited/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat Angaben aus Moskau zufolge eigene Soldaten in der Ukraine besucht. Sein Ministerium veröffentlichte ein Video, das zeigt, wie Schoigu sich vom neuen Kommandeur der russischen Truppen in der Ukraine, Sergej Surowikin, die militärische Lage erklären lässt. Zudem zeichnete der Minister russische Soldaten mit Orden aus. Wo genau in der Ukraine Schoigu sich aufgehalten haben soll, ist nicht bekannt.







− dpa