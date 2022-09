Krieg in der Ukraine Liveticker: Scheinreferenden in besetzten Gebieten der Ostukraine begonnen

In vier von Russland besetzten ukrainischen Gebieten liefen am Morgen die letzten Vorbereitungen für Scheinreferenden über einen Beitritt zu Russland. Die Abstimmungen unter Kriegsrecht in Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja haben heute begonnen und sind ohne Chance auf breite internationale Anerkennung. Die Hunderttausenden Menschen haben bis zum 27. September Zeit, ihre Stimmen abzugeben.







− dpa