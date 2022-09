Krieg in der Ukraine Liveticker: Scholz bezeichnet „Scheinreferenden“ in Ostukraine als nicht akzeptabel

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die geplanten Abstimmungen in den ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk über einen Beitritt zu Russland für völkerrechtswidrig erklärt. Es sei „ganz, ganz klar, dass diese Scheinreferenden nicht akzeptiert werden können, dass sie nicht gedeckt sind vom Völkerrecht und von den Verständigungen, die die Weltgemeinschaft gefunden hat“, sagte er am Dienstag am Rande der UN-Generalversammlung in New York.

Die Separatistenführung in der umkämpften Region Luhansk in der Ostukraine hatte ein umstrittenes Referendum für den Beitritt zu Russland angesetzt. Kurz darauf kündigte Gleiches auch die selbsternannte Volksrepublik Donezk an. Die Abstimmungen werden jeweils vom 23. bis 27. September abgehalten. Die zeitgleichen Referenden gelten als Reaktion auf die aktuelle ukrainische Gegenoffensive im Osten des Landes.

Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog:







− dpa