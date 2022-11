Krieg in der Ukraine Liveticker: Schwere Kämpfe um Cherson - Gebäude mit rund 200 russischen Soldaten zerstört

Schwere Kämpfe haben auch am Sonntag die Region um die südukrainische Stadt Cherson erschüttert. Nach Darstellung des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte wurde in der Ortschaft Kachowka ein Gebäude zerstört, in dem sich rund 200 russische Soldaten aufhielten. Die Folgen dieses Angriffs würden von russischer Seite „sorgfältig verschleiert“, heißt es.







− dpa