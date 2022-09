Krieg in der Ukraine Liveticker: Selenskyi ruft Russen zu freiwilliger Kriegsgefangenschaft auf

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilt die Teilmobilmachung in Russland für den Krieg gegen sein Land als ein "Verbrechen" und fordert Moskaus Kämpfer zum Aufgeben auf. Es sei besser, die Einberufung zum Dienst abzulehnen, als auf fremder Erde als Kriegsverbrecher zu sterben, sagt Selenskyj in seiner neuen Videobotschaft in russischer Sprache.







− dpa