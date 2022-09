Krieg in der Ukraine Liveticker: Selenskyj bittet Deutschland um weitere Waffenlieferungen

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Deutschland um weitere Waffenlieferungen an Kiew und die Verschärfung des geplanten achten EU-Sanktionspakets gegen Moskau gebeten. „Zum Thema Verteidigung habe ich unsere Erwartung an ein Raketenabwehrsystem aus Deutschland unterstrichen ? Vielen Dank für Ihre Hilfsbereitschaft bei der Luftverteidigung“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache nach einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Beim Gespräch sei auch das neue Sanktionspaket der EU erörtert worden.







− dpa