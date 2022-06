Krieg in der Ukraine Liveticker: Tote und Verletzte bei Angriff auf Stadt im Süden der Ukraine

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Bei einem Angriff auf die Stadt Mykolajiw im Süden der Ukraine gibt es mindestens drei Tote und fünf Verletzte. Das schreibt der Militärgouverneur des Gebiets Mykolajiw bei Telegram. Eine Rakete habe ein Hochhaus getroffen.







− dpa