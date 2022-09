Krieg in der Ukraine Liveticker: Tschetschenenführer Kadyrow kritisiert russische Armee scharf

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Rückschläge in der Ukraine und der damit einhergehende Protest der Nationalisten setzen den Kreml unter Druck. Scharfe Kritik an der russischen Armee kam unter anderem von Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow. In einer Sprachnachricht an seine 2,4 Millionen Anhänger auf Telegram prangerte der Hardliner die „Fehler“ russischer Generäle an. Wenn sich nichts ändere, „werde ich gezwungen sein, mich an das Verteidigungsministerium und die Führung des Landes zu wenden, um die vor Ort herrschende Lage zu erläutern“, sagte er.

Kommunale Abgeordnete aus St. Petersburg fordern gar den Rücktritt von Präsident Wladimir Putin. Die von ihnen lancierte Petition mit dieser Forderung hat natürlich keinerlei Erfolgschancen.

Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog:







− afp