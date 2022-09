Krieg in der Ukraine Liveticker: Über 1000 Festnahmen bei Protesten gegen Teilmobilmachung in Russland

Bei Protesten gegen die Teilmobilmachung in Russland sind nach Angaben von Aktivisten landesweit mehr als 1000 Menschen festgenommen worden. Die Nichtregierungsorganisation OVD-Info erklärte, es habe am Mittwoch mindestens 1050 Festnahmen in mindestens 38 russischen Städten gegeben. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte zuvor eine Teilmobilmachung der Russen im wehrfähigen Alter angekündigt. Daraufhin würden nun Berichten zufolge massenhaft junge Männer Russland fluchtartig verlassen.







− afp