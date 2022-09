Krieg in der Ukraine Liveticker: Überraschungsbesuch von Baerbock in Kiew - „Werden Ukraine weiter beistehen“

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist am Samstag zum zweiten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs zu einem Überraschungsbesuch in Kiew eingetroffen. „Ich bin heute nach Kiew gereist, um zu zeigen, dass sie sich weiter auf uns verlassen können“, sagte Baerbock mit Blick auf die Menschen in der Ukraine nach Angaben des Auswärtigen Amts. Berlin werde der Ukraine „weiter beistehen, so lange es nötig ist“.

Baerbock sagte demnach, Deutschland werde auch künftig „mit der Lieferung von Waffen, mit humanitärer und finanzieller Unterstützung“ helfen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpften „um alles“. Das Land stemme sich „gegen die russische Aggression, nicht nur um ihr menschengegebenes Recht auf Frieden und Freiheit sondern auch unsere europäische Friedensordnung zu verteidigen“.

Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog:







− afp