Krieg in der Ukraine Liveticker: Ukraine hat schon mehr als 300 russische Kamikaze-Drohnen abgeschossen

Mail an die Redaktion Feuerwehrleute arbeiten nach dem Beschuss auf Gebäude in Kiew durch eine Drohne. Foto: Roman Hrytsyna/AP/dpa

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben seit Mitte September mehr als 300 russische Kamikaze-Drohnen vom iranischen Typ Schahed-136 abgeschossen. Das sagte Luftwaffensprecher Jurij Ihnat am Freitag vor Journalisten in Kiew. Man gehe davon aus, dass Russland 2400 solcher Drohnen bestellt habe. Wie groß der Bestand tatsächlich sei, wisse man nicht. Die russische Armee setze diese Kampfdrohnen vor allem nachts und in mehreren Wellen ein. Kamikaze-Drohnen kreisen eine Zeit lang über einem Zielgebiet und stürzen dann mit einer Sprengladung auf ein bestimmtes Ziel ab.







− dpa