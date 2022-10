Krieg in der Ukraine Liveticker: Ukraine könnte laut Medien Co-Gastgeber der WM 2030 werden

Zuschauer halten bei einem Bundesligaspiel Plakate in Solidarität mit der Ukraine hoch.

Die Ukraine kann offenbar auf die Rolle des Co-Gastgebers der Fußball-WM 2030 hoffen. Laut dem britischen Sender SkySports soll das vom Krieg erschütterte Land in die gemeinsame Bewerbung von Spanien und Portugal eingebunden werden. Demnach könnten die Spiele einer Gruppe in der Ukraine stattfinden. Der Weltverband FIFA will die WM auf seinem 74. Kongress 2024 vergeben.







