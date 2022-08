Krieg in der Ukraine Liveticker: Ukraine startet Großoffensive zur Rückeroberung von Cherson

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Die Ukraine hat eine Großoffensive zur Rückeroberung der seit Monaten von russischen Truppen besetzten Region Cherson im Süden des Landes gestartet. In der gesamten Region liefen „starke Artillerieangriffe auf feindliche Stellungen“, sagte Serhij Chlan, Abgeordneter und Berater des Regionalgouverneurs, am Montag.

„Dies ist die Verkündung dessen, worauf wir seit dem Frühling gewartet haben - der Anfang vom Ende der Besatzung in der Region Cherson“, sagte Chlan dem Fernsehsender Pryamyj TV. Ziel der Offensive ist es demnach, die russischen Truppen auf das andere Ufer des Dnipro zurückzudrängen und die Stadt Cherson zurückzuerobern.

Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sprach er von einem „vorbereiteten, ausgewogenen Beginn einer Gegenoffensive“ und erklärte, ukrainische Flugzeuge seien am Montag „entlang der gesamten Frontlinie “ im Einsatz.

Die ukrainische Militärgruppe „Kachowka“ erklärte auf Facebook, sie habe „den Rückzug“ einer Kampfeinheit pro-russischer Separatisten von ihren Stellungen in der Region beobachtet.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Abend, die ukrainischen Gegenoffensiven in den Regionen Cherson und Mykolajiw seien „kläglich gescheitert“ und die Ukrainer hätten „schwere Verluste“ erlitten. Russlands Armee habe 26 Panzer, 32 gepanzerte Fahrzeuge und zwei Kampfflugzeuge der Ukrainer zerstört. Die Ukraine habe zudem mehr als 560 Soldaten verloren, hieß es von russischer Seite.

Die Angaben konnten zunächst nicht von unabhängiger Seite überprüft werden.

Die Region Cherson mit ihrer gleichnamigen Hauptstadt am Ufer des Dnipro grenzt an die 2014 von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Als erste Großstadt der Ukraine war Cherson Anfang März kurz nach Beginn der russischen Invasion von der russischen Armee eingenommen worden. Die Region ist für die Landwirtschaft des Landes von zentraler Bedeutung und wegen ihrer Nähe zur Krim auch strategisch wichtig.

− afp