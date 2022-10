Krieg in der Ukraine Liveticker: Ukrainer sprechen von „Spezialoperation“ auf Krim-Brücke

Nach mehreren schweren Explosionen auf der von Russland besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist nach russischen Behördenangaben ein großer Brand auf der Bahnbrücke ausgebrochen. Foto: dpa

Eine Explosion und ein schwerer Brand haben die Krim-Brücke zwischen Russland und der von Moskau annektierten Schwarzmeer-Halbinsel schwer beschädigt. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Russischen Angaben zufolge ist ein Lastwagen explodiert. Ukrainische Medien hingegen berichteten unter Berufung auf Sicherheitskreise in Kiew, dass der Geheimdienst SBU hinter der Spezialoperation stecke. Behörden meldeten am Samstagmittag zunächst drei getötete Menschen. Der Verkehr über die Brücke wurde eingestellt. Die 2018 von Präsident Wladimir Putin persönlich eingeweihte 19 Kilometer lange Straßen- und Eisenbahnbrücke ist für die Versorgung der in der Ukraine kämpfenden russischen Soldaten von großer Bedeutung.







