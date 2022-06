Krieg in der Ukraine Liveticker: Ursula von der Leyen ruft erneut zum Energiesparen auf

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Angesichts drohender Gas-Engpässe fordert EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen europäische Verbraucher erneut zum Energiesparen auf. Wenn man die Heiztemperatur in der gesamten EU nur um zwei Grad senke und die von Klimaanlagen um zwei Grad erhöhe, könne man die gesamten Lieferungen der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 einsparen, sagt die deutsche Politikerin.







„Darin liegt also eine Menge Potenzial.“ Zugleich bekräftigt von der Leyen, dass auch die Bezugsquellen von Energieträgern diversifiziert und in Erneuerbare investiert werden müsse.

− dpa