Krieg in der Ukraine Liveticker: Verhaftete US-Basketballerin in russisches Straflager verlegt

Die in Russland zu neun Jahren Haft verurteilte US-Basketballerin Brittney Griner ist nach Angaben ihrer Anwälte in ein Straflager verlegt worden. Die 32-Jährige habe bereits am Freitag das Untersuchungsgefängnis bei Moskau verlassen, in dem sie seit ihrer Festnahme inhaftiert gewesen sei, teilte ihre Anwältin Marija Blagowolina nach Angaben russischer Agenturen mit. Aktuell gebe es keine Informationen über ihren genauen Aufenthaltsort.







− dpa