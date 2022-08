Krieg in der Ukraine Liveticker: Visa-Stopp für Russen spaltet Europa - Das sagt Kanzler Scholz

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Ein möglicher Einreisestopp für russische Urlauber spaltet die EU im Ukraine-Krieg. Worum geht es? Die Ukraine hat die EU aufgerufen, ihre Grenzen für Russinnen und Russen dicht zu machen. „Die Russen unterstützen massiv den Krieg und applaudieren den Raketenangriffen auf ukrainische Städte und der Ermordung von Ukrainern“, kritisierte Außenminister Dmytro Kuleba. Ab Dienstag beraten die EU-Außenminister in Prag über das Thema.

Deutschland und Frankreich sprechen sich gemeinsam gegen ein weitgehendes Einreiseverbot für russische Staatsbürger in die EU aus. "Wir sollten über kluge Wege nachdenken, um den wichtigen Hebel der Visaerteilung zu nutzen", heißt es in einem an die anderen Mitgliedstaaten verschickten Positionspapier zum Außenministertreffen an diesem Dienstag und Mittwoch in Prag. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warnt, ein genereller Visa-Bann für Russen würde auch „ganz Unschuldige“ treffen. Am Montag bekräftigte er bei seinem Prag-Besuch, der Krieg sei von Russlands Präsident Wladimir Putin „angezettelt“. Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nannte es „keine gute Idee“, Russen unterschiedslos die Einreise zu verwehren.

Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog:







− afp/dpa