Krieg in der Ukraine Liveticker: Von der Leyen kann sich Prozess gegen Putin vorstellen

Merken

Mail an die Redaktion Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission (l.), und Wolodymyr Selenskyj (r.), Präsident der Ukraine, unterhalten sich während ihres Treffens in Kiew. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kann sich vorstellen, dass es zu einem Prozess vor dem Internationalen Strafgerichtshof gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin kommt. „Ich halte das für möglich“, sagte von der Leyen am Donnerstagabend bei Bild TV.

Es stehe außer Zweifel, dass in der Ukraine schwerste Kriegsverbrechen begangen würden, sagte von der Leyen. „Deshalb unterstützen wir, dass die Beweise gesammelt werden, dass vor dem Internationalen Strafgerichtshof die Verfahren möglich sind.“ Am Ende sei Putin verantwortlich.

Von der Leyen forderte die EU-Staaten dazu auf, den ukrainischen Forderungen nach Lieferungen von Kampfpanzern nachzukommen. „Wenn sie sagen, sie brauchen Kampfpanzer, dann sollten wir das ernst nehmen und sollten ihnen das liefern“, sagte von der Leyen bei Bild TV.

Von der Leyen sagte, die Ukrainer kämpften für ganz Europa. Bei ihrem Besuch in Kiew lobte sie außerdem die Anstrengungen der Ukraine für den angestrebten Beitritt in die EU. „Ich muss sagen, der Beitrittsprozess ist auf einem guten Weg“, sagte die deutschen Politikerin am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew.

Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog:







− dpa/afp