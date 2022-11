Krieg in der Ukraine Liveticker: Von Moskau ernannter „Cherson-Chef“ bei Autounfall ums Leben gekommen

Kirill Stremussow, der stellvertretende Chef der russisch besetzten Region Cherson in der Ukraine ist ums Leben gekommen - nach offiziellen Angaben bei einem Verkehrsunfall. Seit der Eroberung von Cherson durch russische Truppen Anfang März war Stremussow einer der eifrigsten Vertreter der Besatzungsmacht gewesen. Er galt als leidenschaftlicher Unterstützer der russischen Militäroffensive in der Ukraine. In den vergangenen Monaten sind mehrere von Moskau ernannte Führungskräfte Ziele mitunter tödlicher Angriffe geworden, die der Kreml ukrainischen Geheimdiensten zuschrieb.







− afp