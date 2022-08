Krieg in der Ukraine Liveticker: Wagenknecht sieht „wahnsinnigen Krieg gegen Russland“ - Linke fordern Austritt

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Sahra Wagenknecht, ehemalige Fraktionschefin der Linken, hat sich erneut russlandfreundlich geäußert. Bei Twitter warf sie am Montagabend den Grünen vor, einen „wahnsinnigen Krieg gegen Russland“ zu führen. Daraufhin distanzierten sich mehrere linke Bundestagsabgeordnete mit deutlichen Worten von Wagenknecht. Kritiker warfen ihr vor, sich der Rhetorik von Rechtsextremen und »Querdenkern« zu bedienen - einem Milieu, in dem es gang und gäbe ist, den russischen Angriffskrieg als vom Westen herbeigeführt umzudeuten.







„Meine Fraktionsgenossin bist du nur noch formal“, schrieb die stellvertretende Linken-Fraktionssprecherin Nicole Gohlke bei Twitter. Sie warf Wagenknecht „verdrehte Polemik“ vor. Auch Fraktionschef Dietmar Bartsch meldete sich bei Twitter zu Wort: „Die Position der Linksfraktion ist und bleibt klar: Wir verurteilen den verbrecherischen Angriffskrieg Russlands auf das Schärfste.“ Die Linken-Abgeordnete Anke Domscheit-Berg fand noch deutlichere Worte. Sie sei es leid, wegen Wagenknechts abwegigen Äußerungen in Mitverantwortung gezogen zu werden. „Dein Austritt ist überfällig (not sorry)“, twitterte sie.

− jra