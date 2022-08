Krieg in der Ukraine Liveticker: Weitere Anschläge gegen Putins Getreue erwartet - „Eine Frage der Zeit"

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Der außenpolitische Sprecher der FDP im Bundestag, Ulrich Lechte, sieht in dem Anschlag auf Daria Dugin, die Tochter eines Kreml-Ideologen, den Beginn einer generellen Erhebung der Gegner Putins.







"Daria Dugin ist Opfer eines Systems geworden, dass Sie selber offensiv gestützt hat. Offensichtlich galt der Anschlag aber auch Ihrem Vater, einem Putin-Getreuen. Putin wird nun noch schlechter schlafen, seine Gegner erheben sich, das Ende seiner Ära hat er am 24. Februar begonnen. Es ist eine Frage der Zeit", sagte Lechte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.

Der Kreml habe über Jahre Terror gegen seine Gegner geduldet oder vielmehr verantwortet, so Lechte. Er zählt auf: Politkowskaja, Nemzow, Tiergartenmord, Skripal, Nawalny. "Es verwundert nicht, dass irgendwann auch die andere Seite zurückschlägt. Es verwundert eher, dass es so lange gedauert hat. Jeder unnötige Tod eines Menschen ist zu viel." Lechte resümiert: "Wie man in den Wald rein ruft, so schallt es heraus."

− red