Wichtiger ukrainischer Getreidehändler getötet - absichtlich?

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Bei den russischen Angriffen auf die südukrainische Stadt Mykolajiw ist einer der wichtigsten Getreidehändler der Ukraine getötet worden. Oleksij Wadaturskyj, Eigentümer des wichtigsten ukrainischen Unternehmens für Getreidelogistik Nibulon, kam nach Angaben ukrainischer Behörden zusammen mit seiner Ehefrau Raissa in seinem Wohnhaus ums Leben. Der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak erhob im Online-Dienst Telegram den Vorwurf einer „vorsätzlichen Tötung“.







Wadaturskyj sei nicht zufällig getötet worden, schrieb Podoljak. Das Geschoss habe das Schlafzimmer des Wohnhauses der Familie getroffen, es gebe „keine Zweifel“: „Wadaturskyj war das Ziel.“ Podoljak würdigte den 74-jährigen Verstorbenen als „einen der wichtigsten Agrarunternehmer des Landes“, „Schlüsselfigur der Region“ und „wichtigen Arbeitgeber“.

Getreidehändler galt als Nationalheld

Der Millionär Wadaturskyj galt in der Ukraine als Nationalheld und lag an 24. Stelle in der Rangliste der reichsten Ukrainer des Magazins „Forbes“. Vor dem russischen Angriffskrieg exportierte sein Unternehmen Getreide in 70 Staaten.

Die südliche Regionalhauptstadt Mykolajiw wird seit Wochen fast täglich von russischen Truppen angegriffen. Am Sonntagmorgen sei die Stadt „massiv“ und „wahrscheinlich so stark wie nie“ unter Beschuss genommen worden, erklärte Bürgermeister Oleksandr Senkewytsch im Online-Dienst Telegram. Demnach wurde eine Reihe von Wohngebäuden beschädigt. Angaben zu Verletzten oder Toten machte der Bürgermeister zunächst nicht. Bei einem Angriff auf eine Bushaltestelle in Mykolajiw am Freitag waren sieben Menschen ums Leben gekommen.

