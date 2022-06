Krieg in der Ukraine Liveticker: Wohl mindestens 287 Kinder seit Kriegsbeginn getötet

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs sind nach Angaben der Kiewer Generalstaatsanwaltschaft mindestens 287 Kinder getötet worden. Mehr als 492 wurden verletzt, wie die Behörde mitteilt. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass zusätzlich zu den bereits bekannten Fällen in der Stadt Mariupol 24 weitere Kinder durch den wahllosen Beschuss vom russischen Militär ums Leben gekommen seien.







Diese Zahlen seien nicht vollständig, da die Ermittlungen in den zurzeit umkämpften und den zeitweise von Russland besetzten und nun von der Ukraine zurückgewonnenen Gebieten noch anhielten.

