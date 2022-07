Krieg in der Ukraine Liveticker: Zwei US-Bürger sind in der Ukraine ums Leben gekommen

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Zwei US-Bürger sind im umkämpften Osten der Ukraine ums Leben gekommen. „Wir können den Tod von zwei US-Bürgern kürzlich in der Donbass-Region bestätigen“, teilte das Außenministerium am Samstag in Washington mit. Weitere Details würden aus Respekt vor den Hinterbliebenen nicht bekanntgegeben.







Die Ukraine hat wegen der russischen Invasion eine Freiwilligen-Legion aufgebaut. Darin sind Militärs mit verschiedenen Graden von Vorerfahrung zusammengeschlossen. Die US-Regierung äußerte sich nicht zu der Frage, ob die beiden im Donbass Getöteten an Kampfhandlungen beteiligt waren.

− dpa