Aussenansicht Lkw-Verkehr – ja bitte! 85 Prozent aller Güter werden in Deutschland auf der Straße transportiert – weil es unsere Gewohnheiten nötig machen.

Von Werner Bicker, Journalist

Haben Sie sich jetzt, vielleicht auf der Fahrt in den Urlaub, auch wieder über den vielen Lkw-Verkehr aufgeregt? Das dauernde Überholen an Steigungen? Vollgestopfte Parkplätze, auf denen Sie mit ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil keinen Platz fanden? Oder mal wieder über einen Unfall, an dem der Lkw beteiligt war? Güter gehören auf die Schiene, so stimmen Sie doch bestimmt gerne am Stammtisch mit ein. Doch glauben Sie mir: Kein Spediteur lässt seinen Lkw aus Spaß und Tollerei fahren und kein Fahrer quält sich gerne tage- oder wochenlang auf Raststätten oder im Stau herum. All das passiert nämlich nur zu Ihren Gunsten.

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie das Bier in Ihren Supermarkt kommt? Oder der Treibstoff zur Tankstelle? Glauben Sie, dass Sie frischen Serrano-Schinken in Passau oder Regensburg über die Bahn bekommen können? Oder die frischen Tomaten aus Holland?

Hier ein paar Zahlenspielereien: Fast 85 Prozent aller Güter (in Tonnen) werden in Deutschland über die Straße transportiert, die Schiene schultert grad mal knapp zehn Prozent. Konkret: Während auf der Straße gut 3,1 Milliarden Tonnen Güter bewegt werden, sind es auf der Schiene gerade mal 364 Millionen Tonnen.

Wollte man nur zehn Prozent der Gütermenge von der Straße auf die Schienen verlagern, also rund 310 Millionen Tonnen, würde das die bisherige Menge dort glatt mal verdoppeln. Wo die Schiene die Kapazität dann dafür herholen soll, darf man dann schon mal getrost fragen.

Also, weg mit den Stammtischparolen, her mit Argumenten! Wer Lkw-Verkehr vermeiden will, muss vor seiner eigenen Haustüre kehren und seine Konsumgewohnheiten klären. Und nicht vergessen: Wer sich in der Stadt über die vielen Transporter ärgert, die da immer in der zweiten Reihe parken, sollte weniger online bestellen. Denn was schnell geklickt und gekauft worden ist, muss ja auch vor die Haustüre gebracht werden. Wer dann seine Siebensachen, weil sie nicht gefallen oder nicht passen, auch gleich wieder zurückschickt, muss sich doppelt an die Nase fassen.

Und gemach: bevor Drohnen unabhängig vom Straßennetz die Ware vor die Türe legen, vergehen noch ein paar Jahre. Bis dahin müssen wir wohl oder übel halt mit dem Verkehr leben – oder anders einkaufen.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.