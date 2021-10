Italien Lob und Dank für die Bundeskanzlerin Angela Merkel besuchte bei ihrem Abschiedsbesuch in Italien zuerst Papst Franziskus und dann Ministerpräsident Draghi.

Mail an die Redaktion Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Donnerstag (07.10.2021) Papst Franziskus einen Abschiedsbesuch abgestattet. Foto: Simone Risoluti/Vatican Media/epd

Rom.Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei ihrer Privataudienz bei Papst Franziskus über die Herausforderungen in der Klimakrise gesprochen und sich erfreut gezeigt über das Engagement des Vatikans.

Es sei für sie „sehr wichtig und ermutigend“, dass dieses Thema auch „vom Heiligen Vater bearbeitet wird“, sagte Merkel nach ihrem Besuch im Vatikan am Donnerstag. Papst Franziskus setzt sich seit Jahren für einen besseren Klimaschutz ein. Zuletzt hatte der Pontifex gemeinsam mit knapp 40 anderen Kirchenführern einen gemeinsamen Appell an die Weltgemeinschaft vor dem Weltklimagipfel COP26 in Glasgow geschickt.

Thema Kindesmissbrauch muss aufgearbeitet werden

Bei ihrem voraussichtlich letzten Besuch des Vatikans als Kanzlerin sprach Merkel auch über den Kampf gegen Kindesmissbrauch. Vor der Papstaudienz besuchte sie deshalb ein Institut der Päpstlichen Universität Gregoriana, wo sie unter anderem auf den deutschen Pater Hans Zollner traf, den päpstlichen Kinderschutzbeauftragten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (M, CDU), und ihr Ehemann Joachim Sauer kommen gemeinsam im Vatikan an, wo sie empfangen werden. Foto: Andrew Medichini/dpa

„Ich wollte mit meinem Besuch dort unterstreichen, dass wir glauben, dass die Wahrheit ans Licht kommen muss und dass das Thema Kindesmissbrauch aufgearbeitet werden muss“, sagte Merkel in einem Saal neben dem Campo Santo Teutonico, dem deutschen Friedhof.

Am Mittag wurde Merkel von Ministerpräsident Mario Draghi mit militärischen Ehren empfangen. Draghi lobte die bundeskanzlerin für ihre Verdienste um die Europäische Union. Die deutsche Politikerin habe eine „ganz entscheidende Rolle gespielt bei der Ausgestaltung der Zukunft Europas in ihren 16 Jahren“, sagte Draghi nach einem Treffen am Donnerstag in Rom. Merkel war zu ihrem voraussichtlich letzten bilateralen Besuch nach Italien gereist. Sie habe in eineinhalb Jahrzehnten allen Krisen getrotzt und das „mit Ruhe, Entschlossenheit und einer europäischen Idee“, lobte Draghi.

„Sie wird uns fehlen“

Merkel sei eine „Meisterin des Multilateralismus“ - und das in Zeiten, in denen sich viele dem Nationalismus zugewandt haben. „Und sie ist ein Beispiel für viele Mädchen und junge Frauen, die in die Politik gehen wollen. Sie wird uns fehlen“, unterstrich Draghi.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist von dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi für ihre Verdienste um die Europäische Union gelobt worden. Foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Obwohl die Bundeskanzlerin für den G20-Gipfel Ende Oktober mindestens noch einmal in offizieller Funktion nach Rom kommen wird, kündigte sie bereits an, auch als Privatperson zurückzukehren in die Ewige Stadt. „Meine Liebe zu Italien werde ich in ganz anderer Form noch leben können, wenn ich nicht mehr Bundeskanzlerin bin“, sagte sie. Nur ein Tag Aufenthalt in Rom habe ihr gezeigt, dass man eigentlich mehr als ein Leben haben müsste, um die Stadt ganz zu erfassen. Nach einem Mittagessen wollte Merkel am Nachmittag am Kolosseum bei der Abschlussveranstaltung des Friedenstreffens von Sant'Egidio eine Rede halten. (dpa)