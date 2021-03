Aussenansicht Lockdown: Chance für die Zukunft Junge Menschen haben unter der Corona-Situation zu leiden. Aber es gibt auch positive Aspekte, meint die Autorin.

Waltraud Erndl

Mail an die Redaktion Junge Menschen haben unter der Corona-Situation zu leiden. Aber es gibt auch positive Aspekte, meint die Autorin Waltraud Erndl. Foto: MotivAtelier - Martina Bergmann/MotivAtelier - Martina Bergmann

Berlin.Nun ist es wieder soweit. Die Schüler strömen aus in die weite Welt der Berufe und erleben in Praktika, was ihr Traumberuf zu bieten hat. Moment! Tatsächlich? Genau diese Welt steht doch jetzt durch Corona still?! Nein, nicht ganz. Es gibt sie: die Unternehmen, die trotz aller Widrigkeiten den Jugendlichen die Möglichkeit geben, ein Berufsfeld näher zu erkunden.

Und wie so oft in dieser Krise gilt: Innovationen sind gefragt, Ideenreichtum und Engagement.

Praktika digital?

Und doch ist es anders: Manche bieten tatsächlich ganz real die Erfahrung vor Ort in der Praxis. Und andere, die auf Grund der Hygienebestimmungen niemanden aufnehmen können, finden andere Wege. Praktika können auch digital stattfinden. Die Schüler gehen über ein Video oder live mit einem Auszubildenden mit, schauen sich den Betrieb an, erfahren die Tätigkeitsfelder eines Zerspanungsmechanikers oder gewinnen einen Einblick in das Rechnungswesen eines Innenausbaubetriebs. In einem Online-Gespräch können sie ihre Fragen stellen und erfahren, ob der Beruf tatsächlich so spannend ist, wie es die Unterlagen der Arbeitsagentur beschreiben. Natürlich kann solch ein virtueller Gang nicht das praktische Erleben ersetzen.

Aber die jungen Leute gewinnen einen ersten Eindruck. Genauso kann es funktionieren mit Berufsmessen, mit Trainingseinheiten zu Assessment Center, Vorstellungsgespräch und Co. Die Lehrkräfte eröffnen in Schulplattformen digitale Pinnwände, an denen sie Stellenanzeigen und weitere Informationen „hängen“. Für die Bewerbungsphase gibt es einfachste Verfahren: Formular zur Person und zum Berufswunsch in Minuten ausfüllen und per WhatsApp abschicken. Der mittlerweile gewohnte Umgang mit den digitalen Medien eröffnet allen Beteiligten völlig neue Möglichkeiten.

Positive Aspekte

Und wir alle erlernen letztlich neue Kompetenzen: Das richtige Verhalten in Videokonferenzen und die selbstverständliche Anwendung der Technik sollten für die jungen Leute auch später von Vorteil sein. Spätestens beim virtuellen Vorstellungsgespräch werden sie davon profitieren. Entscheidend ist jetzt, dass das Schuljahr nicht abgeschrieben wird, dass Abschlüsse ihre Qualität behalten und dass die Jugendlichen eine reelle und vergleichbare Chance für ihre Zukunft bekommen.