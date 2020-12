Weihnachtsfest Lockdown: So reagieren die Bischöfe Regensburgs oberste christliche Geistliche haben abweichend voneinander auf die Ausgangssperre an Heilig Abend reagiert.

Ein Adventskranz steht vor dem Altar beim Gottesdienst. In diesem Jahr soll es in Bayern wegen der Ausgangsbeschränkung keine späten Weihnachtsgottesdienste geben. Foto: Peter Gercke/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Regensburg.Auch am Heiligen Abend gilt in Bayern eine strikte Ausgangsbeschränkung. In seiner Regierungserklärung pochte Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag darauf, dass Gottesdienste so geplant und organisiert werden müssten, dass die Gläubigen bis 21 Uhr wieder zuhause sein können. Nun haben sowohl der evangelische Regionalbischof Klaus Stiegler als auch der katholische Bischof Dr. Rudolf Voderholzer auf diese Vorgaben reagiert.

Wichtige Weihnachtsbotschaft

Stiegler gab seinen Mitarbeitern in einem Brief, der der Mittelbayerischen vorliegt, mit auf den Weg, dass die Weihnachtsbotschaft in diesem Jahr besonders wichtig sei. Er bestärkte sie darin, die strikten Ausgangssperren anzunehmen und mit der Situation umzugehen. „Natürlich schmerzt es, wenn manche der wirklich großartigen Ideen der letzten Wochen sich jetzt nicht mehr umsetzen lassen. Aber deshalb verstummen wir nicht.“

Im Regensburger Dom kritisierte Bischof Dr. Rudolf Voderholzer dagegen die angeordneten Maßnahmen mit deutliche Worten. Die Entscheidung habe das Bistum „wie ein Blitz“ getroffen. Er wolle sich damit nicht ohne weiteres abfinden, sondern gemeinsam mit seinen katholischen Amtskollegen doch noch auf eine Ausnahmeregelung hinwirken.

Bischof Dr. Rudolf Voderholzer übt Kritik

In seiner Mitarbeitermesse sagte Voderholzer, dass hinter den Mitarbeitern des Ordinariats herausfordernde Wochen lägen. „Meine Gedanken sind besonders bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Krankenhäusern, in den Alten- und Pflegeheimen.“



Foto: Armin Weigel/picture alliance/dpa

Die Menschen müssten miterleben, wie sich das Corona-Virus unkontrolliert und scheinbar unkontrollierbar ausbreite und nun vor allem ein Altenheim nach dem anderen zu erobern scheine, „und der Sensenmann – um es mit der Bilderwelt des Dreißigjährigen Krieges auszudrücken – dort Ernte hält“. Die Pflegekräfte seien nahe der Belastungsgrenze und bisweilen schon darüber hinaus. Und die freien Plätze in den Intensiv-Stationen würden weniger.

Platzkarten vergriffen

Auch für diese engagierten Menschen will Voderholzer den Weihnachtsabend im Coronajahr schön gestalten. Das Interesse an den Gottesdiensten sei enorm, sagte er. Die Platzkarten, insbesondere für die späteren Messen am Abend seien sehr schnell vergriffen gewesen.

Voderholzer hatte am Montagabend mit den Bischöfen von Augsburg, Eichstätt und Passau Kontakt aufgenommen und das weitere Vorgehen besprochen. In einer Presseerklärung haben die bayerischen Bischöfe nun an die Regierung appelliert, die Vorgaben für den Weihnachtsabend zu lockern. Die Ausgangssperre sei nicht mit den Bistümern abgesprochen worden.

Ein schmerzlicher Eingriff



Foto: Josef Zink

Sehr viel moderater dagegen der Ton in der evangelischen Kirche. Dort hatte Regionalbischof Stiegler zwar von schmerzlichen Eingriffen gesprochen, aber auch die Bereitschaft zur Einhaltung der strikten Regeln signalisiert. „Trotzdem nehmen wir es hin und sehen es als Teil einer großen Kraftanstrengung, in der wir alle zusammen helfen, um auf die Herausforderungen der Pandemie mit wirksamen Mitteln verantwortlich zu reagieren“, heißt es in einer Erklärung des Landeskirchenrates, die Stiegler zitierte.

Viele Menschen müssten jetzt massive Einschränkungen hinnehmen, die sehr weh tun. Sie brauchten gerade jetzt Stärkung und Hoffnungsbotschaften. Deswegen sei die Weihnachtsbotschaft gerade jetzt so wichtig. Denn im Kern ist sie die große Hoffnungsbotschaft. „Natürlich vermissen viele von uns das Singen der vertrauten Lieder, aber das bedeutet nicht, dass wir „O du fröhliche“ oder „Stille Nacht“ oder andere Lieblingslieder nicht hören können – nur eben anders.“