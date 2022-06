Britische Regierung bestätigt Julian Assange darf an die USA ausgeliefert werden

Merken

Mail an die Redaktion Wikileaks-Gründer Julian Assange verlässt 2020 das Westminster Magistrates Gericht nach einer Anhörung zum Auslieferungsgesuch der USA. Jetzt wurde er tatsächlich ausgeliefert. Foto: dpa

Großbritannien hat die Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange an die USA genehmigt. Das bestätigte das Innenministerium in London am Freitag.

Mehr in Kürze.

− dpa