Beratung Lotsen helfen bei der Firmenübergabe In der Continental-Arena fand der dritte Tag der Unternehmensnachfolge statt.

Von Stefan Wallner

Mail an die Redaktion Die IHK-Experten Dr. Reinhard Rieger und Manuel Lischka (v.l.) Foto: Ronja Rosemann

Regensburg.Eine geordnete Übergabe des Unternehmens entscheidet über dessen Überleben: Man übergibt nur einmal sein Unternehmen – und dann geht es um das eigene Lebenswerk. Darauf haben die Nachfolgelotsen beim Tag der Unternehmensnachfolge hingewiesen. Die Lotsen sind ein Netzwerk der IHK Regensburg und IHK Niederbayern sowie der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz und der Hans-Lindner-Stiftung. Zu der Veranstaltung in der Continental-Arena kamen über 250 Teilnehmer. Sie wurden in Workshops von Experten und Unternehmern, die schon eine Übergabe hinter sich haben, über Chancen und Risiken des Übergabeprozesses informiert. Zudem hatten sie die Gelegenheit, sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen und zu vernetzen.

Nachdem es lange Zeit mehr Nachfolgekandidaten als Nachfolger suchende Unternehmer gegeben habe, sei die Situation nun umgekehrt, sagte Manuel Lischka von der IHK Regensburg. Die Kluft vergrößere sich in den vergangenen Jahren sogar. Es stehe ein Generationenwechsel an, der gestaltet werden müsse. „Bei einem Drittel der Unternehmen wird in den nächsten zehn Jahren eine Übergabe notwendig“, fügte IHK-Nachfolgeberater Dr. Reinhard Rieger hinzu.

Gleichzeitig haben nach einer Studie der IHK mehr als zwei Drittel der Unternehmen keinen Notfallplan, falls der Chef kurzfristig für längere Zeit ausfällt. Sechs von zehn Chefs, die älter als 55 Jahre sind, hätten sich noch keine Gedanken über ihre Nachfolge gemacht. Dabei gebe es in Sachen Nachfolge nur einen zentralen Fehler, sagte Lischka: „Sich nicht zu kümmern.“

Aus diesen Gründen haben sich die Nachfolgelotsen zusammengeschlossen, um das Thema in der Wahrnehmung zu stärken und Unternehmen als Experten zur Seite zu stehen. Es gehe um den Wirtschaftsstandort, sagte Lischka: „Wir wollen die mittelständische Struktur und damit Arbeitsplätze und Wachstum am Leben halten.“

Wichtige Tipps für Unternehmer, die sich mit ihrer Nachfolge auseinandersetzen, sind Lischka zufolge: „Frühzeitig die eigene Familie heranführen, besonders wenn die eigenen Kinder später übernehmen sollen, eine zweite Reihe im Unternehmen aufbauen und einen externen Expertenrat heranziehen.“ Zudem sei es wichtig, den Kaufpreis angemessen zu gestalten.

Besonders junge Unternehmer könnten aus einer Unternehmensübernahme statt einer Neugründung Vorteile ziehen: „Es gibt bereits gewachsene Strukturen und man muss nicht von null anfangen.“