Pandemie Luca-App ist in Bayern nun einsatzbereit In Bayern sind jetzt alle Gesundheitsämter an die Kontaktnachverfolgungs-Software Luca angebunden. Die App bleibt umstritten.

Merken

Mail an die Redaktion Schlüsselanhänger mit QR-Code und der Aufschrift „luca“ liegen auf einem Tisch. Foto: Marcus Brandt/dpa

München.„Damit kann das Luca-System kostenlos in ganz Bayern zur corona-konformen Gästeregistrierung und Kontaktnachverfolgung eingesetzt werden“, teilte das Digitalministerium in München am Freitag mit. Mit der Luca-App können Menschen über einen sogenannten QR-Code beim Besuch beispielsweise in Gaststätten einchecken. Die Daten landen bei den 76 Gesundheitsbehörden; Kontaktpersonen könnten dann bei einer Infektion ermittelt und über die Smartphone-Anwendung informiert werden.

Die Software ist allerdings umstritten. Der Chaos-Computer-Club hatte mögliche Datenschutzprobleme kritisiert. Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund hatte erklärt, dass die App nicht barrierefrei sei. Ohne Hilfe könnten Blinde das Programm nicht nutzen. (dpa)