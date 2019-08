Sicherheit Luxusbunker für die letzten Tage Die Angst geht um: Steinreiche amerikanische „Prepper“ bereiten sich schon aufs Überleben nach einer Katastrophe vor.

Von Thomas Spang

„Prepper" rüsten sich mit Vorräten für Katastrophen. Wer es sich leisten kann, zieht in teure Bunkeranlagen.

Washington.Der Weg zu den „Survival Condos“ führt vorbei an grasenden Kühen durch die endlosen Weiten Kansas. Ein Windrad markiert den Eingang zu dem ehemaligen Raketenbunker der US-Air-Force, vor dem ein bewaffneter Mann in Camouflage Wache schiebt. Willkommen in Glacsco, Kansas, die offizielle Adresse der Nachbarschaft steinreicher „Prepper“, die sich hier auf die Endzeit vorbereiten. „Prepper“ heißen in den USA Personen, die sich vor einem neuen Weltkrieg, Atomterrorismus, Bioattacken, Meteoritenschlägen oder politischen Katastrophen schützen wollen. „Seit der Amtsübernahme Donald Trumps haben wir Anrufe von Leuten bekommen, von deren Interesse wir vorher nicht wussten“, sagt Larry Hall (62) dem Fernsehsender CBS, der einen Blick in die Luxus-Wohnungen tief unter der Erde werfen durfte.

Der Eingang zu den fünfzehn in den ehemaligen Atomraketen-Silo gebauten Stockwerken wird durch zwei 16 000 Pfund schwere Stahltüren geschützt. Ein Aufzug bringt die Einwohner in die hochwertig ausgestatteten Apartments, deren Markenzeichen offene Kamine, Jacuzzis und HD-Fernseher sind, die als virtuelle Fenster live Bilder von draußen auf die Wände projizieren. „Das ist hier alles andere als klaustrophob“, Hall, der eine typische Dreizimmer-Wohnung für 2,3 Millionen Dollar verkauft. Der Preis beinhaltet Zugang zu einem unterirdischen Swimmingpool mit Rutschbahn und Wasserfall, einer Kletterwand, einem Kino, einer Lounge und einer Schießbahn. „Wir wollen ein Stück Normalität vermitteln, wenn die Welt draußen außer Kontrolle gerät,“ sagt Hall.

Im Fall der Fälle können die bis zu 75 Bewohner Bewohner der „Survival Condos“ ihr eigenes Gemüse anbauen. Die Energie kommt von dem Windrad und mehreren Dieselgeneratoren. Diese haben Kraftstoff für zweieinhalb Jahre. Gegen unerwünschte Eindringliche können sich die Bewohner mit einem Griff in das eigene Waffen- und Munitionslager verteidigen. Trotz des Preisschilds und den monatlichen Unterhaltskosten von 2600 US-Dollar hatte Hall kein Problem, Käufer zu finden. Damit ist der ehemalige Pentagon-Mitarbeiter nicht allein. Das Geschäft mit der Katastrophe blüht in den USA. In Las Vegas ließ sich der Vorsitzende von Avon Cosmetics, Girard Henderson, für 18 Millionen Dollar einen Untergrundbunker mit Luxusküche einrichten.

Aber auch Bezieher von Normaleinkommen wie Kiki Bandilla (52), die ihr Geld als Krankenversicherungs-Agentin verdient, treffen Vorsorge. Kiki kaufte sich in Colorado in die „Fortitude Ranch“-Nachbarschaft ein. Einem Reporter der New York Times erzählte sie, dass dies eine ganz vernünftige Entscheidung gewesen sei. „Ich will nicht auf den Staat angewiesen sein“, sagt sie mit Blick auf nahende Katastrophen. „Das ist für mich ein Stück Freiheit.

Der Anthropologe John W. Hoopes von der „University of Kansas“ gibt zu erkennen, was er von der „Prepper“-Bewegung hält, die eine ganze Branche am Leben hält. Die verkauft Einbaubunker für den Selbstschutz in Amerikas Vororten („Bunker-in-a-Box“), organisiert Messen wie die Prepper Con vor den Toren Salt Lake Cities oder das „Prepper Camp“ in North Carolina.

„Angst verkauft sich besser als Sex“, meint Hoopes, der die Silo Apartments von Glacsco in Kansas als „Überlebens-Pornografie“ bezeichnet. Entwickler Hall, der in die Survival Condos 20 Millionen Dollar investiert hatte, kann dem nur widersprechen. Wie auch seine Kunden, die schusssichere Militärfahrzeuge angeschafft haben, um hunderte Kilometer von den Küsten hierhin unbeschadet zurückzulegen.

Hall fühlt sich durch den Erfolg seines ersten Projekts so ermutigt, dass er nun ein zweites angeht. Auf der Interessenliste sollen übrigens auch Angehörige des saudischen Militärs stehen, die darum gebeten haben, einen Landeplatz für Helikopter und eine Untergrundmoschee einzuplanen.

