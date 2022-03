Ukraine-Krieg Lwiw durch Flüchtlinge belastet - Lage in Mariupol ernst Die ukrainische Stadt Lwiw bittet um Hilfe bei der Unterstützung der Kriegsflüchtlinge. Die Stadt stehe am Rande ihrer Fähigkeiten. Und auch in Mariupol ist die Lage ernst.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Ein Mädchen hält sich am Gesicht ihres Großvaters fest, während sie am Bahnhof von Kiew versuchen, in einen Zug nach Lwiw zu steigen. Foto: Emilio Morenatti/Emilio Morenatti/AP/dpa

Lwiw.Die westukrainische Stadt Lwiw (Lemberg) hat internationale Organisationen um Unterstützung bei der Unterbringung von Kriegsflüchtlingen gebeten.

Die Stadt sei zu einem Zufluchtsort für etwa 200.000 Menschen geworden, die vor Bombeneinschlägen und Raketenangriffen geflohen seien, sagte Bürgermeister Andrij Sadowyj einer Mitteilung zufolge. Die Menschen bekämen warmes Essen und alles Nötige. „Dies ist eine extrem schwere Belastung für die Stadt, und heute stehen wir am Rande unserer Fähigkeiten“, meinte er.

Er bitte alle internationalen Organisationen um Hilfe. „Wir brauchen Ihre Unterstützung, wir brauchen Ihre direkte Teilnahme hier in Lwiw“, erklärte Sadowyj am Dienstag. Benötigt würden etwa große Zelte mit sanitären Einrichtungen und Kochgelegenheiten. Zudem müssten Kinder betreut werden, die „vielleicht die schwierigsten Tage ihres Lebens durchmachen“. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hat sich Lwiw zu einem wichtigen Drehkreuz für Flüchtlinge entwickelt.

Lage in Mariupol ernst

In der von Russland belagerten Hafenstadt Mariupol spitzt sich die Lage nach Angaben des Stadtrats der südukrainischen Kommune weiter zu. „Es gibt keine Straße ohne kaputte Fenster, zerstörte Wohnungen oder Häuser.“ Die Stadt sei ohne Strom, Wasser und Gas. Mariupol liegt nahe der sogenannten Kontaktlinie zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischer Armee im Verwaltungsbezirk Donezk. Die Stadt hat strategisch große Bedeutung.

Das ukrainische Innenministerium teilte mit, es hoffe auf humanitäre Korridore am Dienstag. Russland und die Ukraine hatten am Montag über mögliche Fluchtrouten auch für Bürger aus Mariupol gesprochen.