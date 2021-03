EU Maas bei Migration für Partnerschaften mit Drittstaaten Seit Jahren schaffen es die EU-Staaten nicht, Migranten ohne Bleiberecht zeitnah heimzuschicken. Eine umfassende Reform der Asylpolitik steht in den Sternen. Die EU-Außenminister versuchen neue Wege zu fiden.

Mail an die Redaktion Ein Flüchtling steht an einem Zaun im Hafen von Algeciras. Die Innen- und Außenminister der EU-Staaten über eine gemeinsame Linie in den Beziehungen zu Transit- und Herkunftsstaaten von Migranten beraten. Foto: Marcos Moreno/AP/dpa

Brüssel.In der Zusammenarbeit mit Drittstaaten warnt Außenminister Heiko Maas davor, sich zu sehr auf die Rückführung abgelehnter Schutzsuchender zu konzentrieren.

„Europa braucht umfassende und maßgeschneiderte Partnerschaften mit den Ländern, aus denen die Menschen zu uns kommen“, sagte der SPD-Politiker vor einer Videokonferenz mit den Innen- und Außenministern der 27 EU-Staaten. „Dabei kann es nicht nur um eine ausgebaute Kooperation bei der Rückkehr von Migrantinnen und Migranten gehen. Das wäre viel zu kurz gedacht.“ Auch die Visa-Politik als Druckmittel im Umgang mit unkooperativen Ländern könne die Probleme alleine nicht lösen.

Die Innen- und Außenminister haben am Montag über eine gemeinsame Linie in den Beziehungen zu Transit- und Herkunftsstaaten von Migranten beraten. Bereits am Freitag hatten die Innenminister darüber diskutiert, den Visa-Hebel verstärkt zu nutzen. Innenminister Horst Seehofer (CSU) drang eigenen Angaben zufolge darauf, „dass wir zügig von diesem Instrument Gebrauch machen“.

Sein Kabinettskollege Maas grenzte sich nun davon ab und betonte, dass dies lediglich „ein Element“ sein könne. Als weitere Instrumente nannte er Bleibeperspektiven für Migranten, verbesserte Reintegration in den Heimatländern sowie legale Migrationswege. Man müsse „jeweils spezifische Lösungen mit unseren Partnerländern erarbeiten, die alle sehr, sehr unterschiedlich sein können“. Die außer- und innereuropäische Dimension müssten beim Thema Asyl und Migration miteinander verschränkt werden. „Die politische und gesellschaftliche Bewältigung von Flucht und Migration wird eben nur mit einer funktionierenden Zusammenarbeit in den Herkunfts-, Transit- und Aufnahmeländern gelingen.“

